Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин не возражает против миротворцев на Донбассе

Комментариев: 8
В России не возражают против миротворцев ООН на российско-украинской границе, когда они будут охранять наблюдателей ОБСЕ. Но договариваться об этом надо с сепаратистами.
В России назвали условие для введения миротворцев на Донбасс
В России назвали условие для введения миротворцев на Донбасс

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не возражает против размещения миротворцев по всей территории Украины. Об этом он заявил в среду, 28 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, Путин отметил, что договариваться об этом нужно с непризнанными республиками Донбасса.

"Мы как минимум не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать", - заявил Путин.

Он также отметил, что сейчас предлагается распространить миротворческую миссию на всю территорию Донбасса, при этом первоначально речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии соприкосновения.

По словам Путина, в одном из телефонных разговоров с ним канцлер Германии Ангела Меркель предложила, чтобы миротворцы были на границе России с Украиной.

 "Я ответил, да, ты наверное права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, в Украине настаивают, что миротворцы должны стать на участке границы с Россией для того, чтобы прекратить продвижение оружия на украинскую территорию. 

Ранее США призвали Россию одобрить миссию ООН в Донбассе.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Миротворцы, ООН, Путин, донбасс, сепаратисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
diver117    01.03.2018, 00:11
Оценка:  +8
diver117
То есть Вова отказывается выводить свои оккупационные корпуса и снова делает морду тяпкой?
aprilin    01.03.2018, 00:11
Оценка:  +8
aprilin
..слушать этого..*****словно к дерьму прикоснуться
ШКИПЕР*    01.03.2018, 00:11
Оценка:  +2
ШКИПЕР*
Вместе с тем, Путин отметил, что договариваться об этом нужно с непризнанными республиками Донбасса...
когда же этот полированный ублюдок сдохнет....
Хюндай    28.02.2018, 22:11
Оценка:  -4
Хюндай
Народ вам не надоело смотреть на эту игру со стулом.
Letohradek    28.02.2018, 22:11
Оценка:  +5
Letohradek
2 марта будет пресконференция с твоим легитимным уркой, полюбуешься.
Letohradek    28.02.2018, 22:11
Оценка:  +12
Letohradek
Что-то не припоминаю, когда это Путен договаривался с чеченскими сепаратистами в 90х годах?
skygravity    28.02.2018, 22:11
Оценка:  +10
skygravity
ох и чушка этот путин, брешет как собака...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь