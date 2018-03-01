Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Москаль высказался о медицинской реформе Супрун

Комментариев: 1
По мнению Москаля, Супрун должна извиниться за то, что заявила, будто он занимается контрабандой вакцин. Он также процитировал гуцульское высказывание о медреформе Супрун.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отметил, что в ситуации с вакцинами на Закарпатье виновата и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее медицинская реформа. Об этом он заявил в среду, 28 февраля в эфире 112 Украина.

Геннадий Москаль также повторно отказался извиняться за свои резкие слова в адрес Супрун и добавил, что в этой ситуации просить прощения здесь должен не он. 

“Я не извинюсь. Первой должна она извиниться. Она сказала, что мы контрабандисты, что мы незаконно завезли (вакцину от кори из Венгрии, - ред.), что врачи отказываются использовать. Каждую неделю дается в Минздрав “листочек“ – наличие вакцин и сколько в остатке. Если Минздрав нам ничего не давал, это было видно, что на момент ее заявления с 8 тыс. доз в остатке оставалось всего 300 доз. Ну так извините, куда делись остальные? Эта медицинская реформа, как у нас в горах говорят гуцулы, губная помада для губ, а медицинская реформа от Супрун до с...ки. Так народ говорит. Где она была? Покажите, в каком селе? Почему я должен перед ней извиняться? Умные люди с умной психикой глупостей никогда не говорят“, - заявил Москаль.

Напомним, ранее на заседании облсовета Геннадий Москаль резко ответил на обвинения и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом. После этого премьер-министр Владимир Гройсман призвал Москаля публично извиниться, однако Москаль заявил, что первой должна просить прощения Супрун.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Москаль, Минздрав, Закарпатье, видео, вакцинация, Супрун, Геннадий Балашов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Потому_что    01.03.2018, 00:11
Оценка:  +1
Потому_что
Геннадий вы молодец, гнать эту Супрун надо в три шеи, а то от Украины останется одно название.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь