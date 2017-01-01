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Президент поздравил украинцев с победой Нафтогаза

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Украинская компания получила окончательное решение Стокгольмского арбитража, согласно которому Украина выиграла у Газпрома 4,63 миллиарда долларов.
Президент Петр Порошенко и представители Нафтогаза
Президент Петр Порошенко и представители Нафтогаза
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился с командой Нафтогаза и поздравил украинцев с победой в Стокгольмском арбитраже, сообщает пресс-служба главы государства.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию Газпром доплатить Нафтогазу Украины 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Нафтогаз показал, в чем заключается победа
Нафтогаз показал, в чем заключается победа
facebook.com/NaftogazU

facebook.com/NaftogazU

Порошенко подчеркнул, что это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины.

“Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4,63 миллиарда долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК Нафтогаз Украины будет зачислено 2,56 миллиарда долларов США. При чем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК Нафтогаз, правительства, президента“, - сказал Петр Порошенко.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз завил, что выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.  Тогда Порошенко назвал это решение “исторической победой“.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, победа, Порошенко, Петр Порошенко, Стокгольмский арбитраж
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