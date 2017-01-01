Татарина Кадырова приговорили за пост "Крым - это Украина"

Сулейман Кадыров написал в Facebook, что "Крым - это Украина, была, есть и будет". За это мужчине дали 2 года условно.

В четверг, 1 марта, Феодосийский суд вынес решение по сфабрикованному делу против крымского татарина Сулеймана Кадырова, который два года назад в своем Facebook написал, что “Крым - это Украина“.

Мужчине дали два года тюрьмы условно, пишет крымский журналист агентства Радио Свобода Антон Наумлюк. Уголовное дело вели по статье части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием интернета).

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“Сулейман Кадыров признан виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России за комментарий в Facebook “Крым - это Украина. Всегда была, есть и будет“, - уточнил он.

Интерфакс пишет, что обвинение требовало для Кадырова три года условно с испытательным сроком два года. Адвокат просил оправдать своего подзащитного, заявляя, что ни состава, ни события преступления нет.

“В ходе судебного следствия Кадыров не мог однозначно сказать, перепостил он это видео или нет, однако точно сказал, что до возбуждения уголовного дела это видео полностью не просматривал“, - сказал адвокат.

Кроме того, оккупанты на два года запретили Кадырову заниматься публичной деятельностью на захваченном РФ полуострове и на территории России.

Напомним, 10 августа в Железнодорожный районный“суд“ Симферополя приговорил к 1 году и 8 месяцем тюрьмы крымского татарина Редвана Сулейманова - одного из обвиняемых по делу о “крымских диверсантах“.