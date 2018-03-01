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Украинский боевой дрон Коммандор презентовали в ОАЭ

Комментариев: 1
Беспилотник способен нести до 30 килограммов полезной нагрузки, включая противотанковые и неуправляемые ракеты, а также бомбы.
Украинский боевой дрон Коммандор презентовали в ОАЭ
© matrix-uav.ua
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  • Аппараты привлекают внимание посетителей
  • Разработки интересны военным делегациям из разных стран мира
  • БПЛА может выполнять полеты продолжительностью не менее 1 часа
  • Украина представила на выставке ударный противотанковый тяжелый коптер Командор
  • БПЛА может нести вооружение, включая ПТРК
  • Иностранным делегациям презентовали украинские новинки
  • Интересующимся рассказывали о технических возможностях разработки
  • Также презентовали бомбардировочную версию гибридной летающей платформы Химера
  • Выставка в ОАЕ началась с 25 февраля
Украинский боевой дрон Коммандор презентовали в ОАЭ
Аппараты привлекают внимание посетителей
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На международной выставке беспилотной авиации UMEX 2018 в Объединенных арабских эмиратах украинское предприятие представило дрон (беспилотный летательный аппарат, БЛА) Коммандор вертолетного типа мультироторной схемы с комбинированной силовой установкой.

Об этом сообщила пресс-служба компании-производителя.

Украинския компания представила на выставке ударный противотанковый тяжелый коптер Командор и бомбардировочную версию гибридной летающей платформы Химера. Аппараты привлекают внимание посетителей и многочисленных военных делегаций из разных стран мира.

“Испытательные полеты тяжелого коптера Командор с комбинированной двигательной установкой, вооруженного противотанковым ракетным комплексом. Время полета - 1 час. Дальность по кругу - до 60 км. Сделано в ОКБ “Матрица технологий“, - указано в комментарии под видео.

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Навигация выполняется по сигналам спутниковых навигационных систем. Полет осуществляется в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Помимо аппаратуры разведки и наблюдения, включая оптико-электронное оборудование, РЛС, сканирующих систем на основе лазеров, БПЛА может также нести вооружение, включая противотанковые и неуправляемые ракеты, а также бомбы.

Кроме того, среди возможных областей применения также предполагаются транспортные задачи: доставка боеприпасов, медикаментов, продовольствия.

Тяжелый коптер Командор с ПТРК
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Напомним, 28 февраля успешно прошли испытания ПРК Стугна-П и Корсар.

 

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Теги: беспилотник, БПЛА, выставка, ОАЕ
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Комментариев (1)
doc1    01.03.2018, 10:25
Оценка:  0
doc1
Даже ребенок понимает что дрон с ПТРК - это ЧУШЬ!
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