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В Луцке замерзли насмерть три человека

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Двое из умерших мужчин ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела, однако стали бездомными. О погибших сообщили жители домов.
Во многих областях Украины лютуют морозы
Во многих областях Украины лютуют морозы
doz.donoda.gov.ua

В Луцке в результате переохлаждения погибли трое мужчин. Как сообщает УНИАН со ссылкой на местную патрульную полицию, тела двух мужчин примерно 50-летнего возраста были обнаружены 27 февраля в подвалах многоэтажек по разным адресам.

Тело еще одного бездомного нашли 28 февраля тоже в подвале многоэтажного дома, расположенного в одном из микрорайонов города.

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По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Ольги Бузулук, о найденных телах сообщили жители домов, а также работник жилищно-коммунального предприятия. Она отметила, что по предварительной информации, мужчины скончались от переохлаждения.

“В настоящее время личности двух бездомных установлено. По свидетельству соседей, эти мужчины ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела. Однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными. Личность третьего не установлена“, – отметила Бузулук.

Напомним, в конце января в в селе Старый Корец Ровенской области две старушки замерзли насмерть без отопления, но “под матрасом“ сберегли $2 тысячи.

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Теги: мужчины, полиция, бездомные, Луцк, морозы, погибли, Замерзание, патрульная полиция
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