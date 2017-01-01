В Кривом Роге на остановке нашли труп мужчины

Тело погибшего пожилого мужчины нашли в четверг, 1 марта, в Долгинцевском районе Кривого Рога рядом с остановкой на Автовокзале. На теле следов насилия не выявлено.

Причина смерти пожилого мужчины неизвестна 0564.ua

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на остановке нашли труп пожилого мужчины. Об этом сообщает сайт города 0564. Тело погибшего накрыли клеенкой, оно лежало рядом с остановкой на Автовокзале. Читай также: В Луцке замерзли насмерть три человека На месте работали следователи Долгинцевского отделения полиции. По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не выявлено. Ранее сообщалось, 22 февраля в Киеве на Академгородке на остановке умер мужчина.

Корреспондент