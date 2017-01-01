В Кривом Роге на остановке нашли труп мужчины
Тело погибшего пожилого мужчины нашли в четверг, 1 марта, в Долгинцевском районе Кривого Рога рядом с остановкой на Автовокзале. На теле следов насилия не выявлено.
В городе Кривой Рог Днепропетровской области на остановке нашли труп пожилого мужчины.
Об этом сообщает сайт города 0564.
Тело погибшего накрыли клеенкой, оно лежало рядом с остановкой на Автовокзале.
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На месте работали следователи Долгинцевского отделения полиции. По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не выявлено.
Ранее сообщалось, 22 февраля в Киеве на Академгородке на остановке умер мужчина.