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В Кривом Роге на остановке нашли труп мужчины

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Тело погибшего пожилого мужчины нашли в четверг, 1 марта, в Долгинцевском районе Кривого Рога рядом с остановкой на Автовокзале. На теле следов насилия не выявлено.
Причина смерти пожилого мужчины неизвестна
Причина смерти пожилого мужчины неизвестна
0564.ua

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на остановке нашли труп пожилого мужчины.

Об этом сообщает сайт города 0564.

Тело погибшего накрыли клеенкой, оно лежало рядом с остановкой на Автовокзале.

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На месте работали следователи Долгинцевского отделения полиции. По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не выявлено.

Ранее сообщалось, 22 февраля в Киеве на Академгородке на остановке умер мужчина.

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Теги: смерть, труп, Кривой Рог, остановки транспорта, остановка
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