Освобождение пяти украинцев cорвалось - Геращенко
Освобождение пяти украинцев из плена сепаратистов ЛДНР сорвалось, но 2 марта Украина ждет возвращения домой двух граждан, находящихся в тюрьмах России.
Об этом в четверг, 1 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
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“К сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ЛДНР, их нам не отдают. Процесс искусственно блокируется. У нас сорвалось освобождение 5 ребят из ЛДНР, хотя вроде все должно было произойти“, - написала она.
По словам Геращенко, в пятницу, 2 марта, можно ожидать хороших новостей по двум украинцам, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.
Также она отметила, что 28 февраля в Минске состоялось заседание гуманитарной группы, где “была непростая дискуссия о продолжении освобождения заложников“.
“Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудившихся россиян, которых РФ направила на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клиха, других пленников)“, - написала Геращенко.
Она подчеркнула, что не теряет надежду, что удастся “вытащить ребят из ЛДНР, но переговоры идут тяжело“.
Напомним, 28 февраля президент Петр Порошенко анонсировал возвращение в Украину двух заложников, которые незаконно содержатся в России, уже до конца текущей недели.