Посол ЕС открестился от цитаты об идиотах, которые не видят реформ в Украине

Мингарелли считает, что его слова были "вольно переведены с дипломатического языка".

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что не называл никого идиотами в своей фразе о реформах в Украине их результатах.

Об этом Мингарелли сказал на инвестиционной конференции, организованной Dragon Capital, передает Европейская правда.

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“Я хочу сказать, что моя цитата об идиотах, которые не видят реформ, не соответствует действительности. Я такого не говорил. Скорее всего, мои слова были очень вольно переведены с дипломатического языка“, - сказал он.

Посол также не оспорил оценку о наличии успехов в проведении украинских реформ.

“Дело в том, что вы должны существенно ускориться. Реформы нужны делать быстрее, чтобы доказать молодым украинцам, что у них есть будущее в Украине“, - добавил Мингарелли.

Напомним, 23 февраля Мингарелли во время конференции Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом за 2017 год и дальнейшие планы, сказал, что те, кто не видит проведенных в Украине реформ - “или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения“.

Ранее в январе Мингарелли заявил, что российская пропагандистская кампания на Западе привела к тому, что имидж Украины в Европе не соответствует реальному положению дел в стране.