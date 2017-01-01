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В Черкассах троллейбус соскользнул с дороги на обочину

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Водитель троллейбуса пытался избежать столкновения с машиной, которую резко начало заносить.
Причиной происшествия стал гололед
Причиной происшествия стал гололед
facebook.com/valeramuron

В Черкассах на улице Дахновской из-за гололеда троллейбус слетел на обочину.

Об этом в четверг, 1 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил местный житель Валерий Мироненко и опубликовал фото происшествия.

По его словам, инцидент произошел в среду, 28 февраля.

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“Чтобы избежать столкновения с машиной, которую резко начало заносить, водитель троллейбуса мгновенно и профессионально отреагировал на ситуацию. Десятитонный троллейбус на таком катке остановить мгновенно просто невозможно. Водитель был вынужден притормаживать и брать ближе к обочине, где дорога не имеет такого наката, но скользкая дорога сделала свое дело - троллейбус понесло и развернуло“, - рассказал местный житель.

По словам очевидца, обошлось без пострадавших, троллейбус тоже не получил повреждений. 

 

Никто из пассажиров не пострадал
Никто из пассажиров не пострадал
facebook.com/valeramuron

Транспорт не получил серьезных повреждений
Транспорт не получил серьезных повреждений
facebook.com/valeramuron

Напомним, ранее 28 февраля в Одессе в троллейбусе произошел взрыв печки и задымление.

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Теги: транспорт, фото, снег, дорога, троллейбус, Черкассы, общественный транспорт
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