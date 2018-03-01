Суд не отстранил главу Госаудитслужбы, у которой нашли золотые слитки

Чиновницу, которую подозревают в незаконном обогащении оставили на должности. Апелляционный суд отклонил ходатайство прокурорров об отстранении.

Чиновница, которая утаила в декларации огромные доходы, продолжает оставаться на должности. Наші гроші

Апелляционный суд оставил в четверг, 1 марта, принял решение оставить на должности председателя Госаудитслужбы обвиняемую в незаконном обогащении Лидию Гаврилову. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отмечается, что прокуроры настаивали, чтобы ее отстранили на 2 месяца от исполнения служебных обязанностей. Они уверены, что руководитель может влиять на свидетелей и решение судей, находясь на посту.

Тем временем Гаврилова рассказала, что рост ее финансовых активов не связан с занимаемой должностью, и уверяет, что собирала деньги на квартиру до того, как приехала в Киев и возглавила Госаудитслужбу.

Тем временем в САП заявили, что обвинительный акт по делу Лидии Гавриловой в течение месяца уже будет в суде. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Кравец

Напомним, глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова скрыла свои доходы и подала недостоверную декларацию. Чиновница "забыла" указать авто, недвижимость, дорогую мебель, слитки золота и более 100 тысяч долларов наличных.

Позже Главу госаудита отпустили на подписку.

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