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Суд не отстранил главу Госаудитслужбы, у которой нашли золотые слитки

Комментариев: 2
Чиновницу, которую подозревают в незаконном обогащении оставили на должности. Апелляционный суд отклонил ходатайство прокурорров об отстранении.
Чиновница, которая утаила в декларации огромные доходы, продолжает оставаться на должности.
Чиновница, которая утаила в декларации огромные доходы, продолжает оставаться на должности.
Наші гроші

Апелляционный суд оставил в четверг, 1 марта, принял решение оставить на должности председателя Госаудитслужбы обвиняемую в незаконном обогащении Лидию Гаврилову. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отмечается, что прокуроры настаивали, чтобы ее отстранили на 2 месяца от исполнения служебных обязанностей. Они уверены, что руководитель может влиять на свидетелей и решение судей, находясь на посту.

Тем временем Гаврилова рассказала, что рост ее финансовых активов не связан с занимаемой должностью, и уверяет, что собирала деньги на квартиру до того, как приехала в Киев и возглавила Госаудитслужбу.

Тем временем в САП заявили, что обвинительный акт по делу Лидии Гавриловой в течение месяца уже будет в суде. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Кравец

Напомним, глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова скрыла свои доходы и подала недостоверную декларацию. Чиновница "забыла" указать авто, недвижимость, дорогую мебель, слитки золота и более 100 тысяч долларов наличных.

Позже Главу госаудита отпустили на подписку.

 

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Теги: коррупция, суд, аудит, апелляция, декларация, САП
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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подолянин    01.03.2018, 19:27
Оценка:  +3
подолянин
В Китаю б на стадіоні розстріляли .
doc1    01.03.2018, 20:34
Оценка:  -3
doc1
В Китаю? Це де?
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