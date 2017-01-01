Сепаратисты обстреляли силы АТО под Светлодарском
С начала суток сепаратисты только раз осуществили обстрел позиций бойцов ВСУ. В штабе сообщили о спаде напряжения в зоне проведения АТО.
В четверг, 1 февраля, напряжение вдоль линии соприкосновения ослабло. От начала суток был зафиксирован один обстрел позиций наших защитников со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
На Луганском направлении противник из 82-мм минометов обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Светлодарска.
"Не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сообщении.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Накануне сообщалось о пяти обстрелах в зоне АТО.
А 27 февраля на Донбассе зафиксировали семь вражеских обстрелов. Тогда один военнослужащий получил ранения.
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