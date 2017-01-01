Сепаратисты обстреляли силы АТО под Светлодарском

С начала суток сепаратисты только раз осуществили обстрел позиций бойцов ВСУ. В штабе сообщили о спаде напряжения в зоне проведения АТО.

За день пострадавших среди бойцов ВСУ не было Минобороны Украины

В четверг, 1 февраля, напряжение вдоль линии соприкосновения ослабло. От начала суток был зафиксирован один обстрел позиций наших защитников со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Луганском направлении противник из 82-мм минометов обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Светлодарска.

"Не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сообщении.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне сообщалось о пяти обстрелах в зоне АТО.

А 27 февраля на Донбассе зафиксировали семь вражеских обстрелов. Тогда один военнослужащий получил ранения.

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