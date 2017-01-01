СНБО продлил санкции против "дочек" банков из РФ
Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем сегодняшнем заседании продлил санкции в отношении банков с российским капиталом. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что решение о продлении санкций против украинских дочерних структур российских государственных банков, срок которых истекает в марте, принимается Советом национальной безопасности и обороны.
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