ЦИК выделила 12 млн гривен на выборы в общинах

На проведение выборов сельских, поселковых, городских голов 29 апреля из госбюджета предусмотрено 11,242 млн грн. Остальные средства пойдут на дополнительные выборы и на изготовление списков избирателей.

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила распределение субвенции из государственного бюджета на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 29 апреля 2018 года на общую сумму 11,242 млн грн. Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Как отмечается, также выделено 53 800 грн на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения этих выборов.

Еще ЦИК выделила 947 100 грн на проведение 29 апреля дополнительных выборов депутатов 1 сельского и 4 поселковых советов, и 6600 грн на изготовление списков избирателей и приглашений на эти выборы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 29 апреля 2018 года, первые выборы местных депутатов в 40 объединенных территориальных общинах – четырех городских, 14 поселковых, 22 сельских.

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