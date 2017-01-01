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На "воровской вечеринке" задержали авторитета Полика

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В Житомирской области задержали "вора в законе" по кличке Полик. Он был в Украине нелегально и "добровольно" покинул страну.
Задержанный Полик
Задержанный Полик
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Правоохранители задержали и изгнали из Украины криминального авторитета по прозвищу Полик. Об этом у себя в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

“Без приглашения пришли на воровскую вечеринку на Житомирщине и встретили там очередного “вора в законе“ по кличке Полик. По итогам встречи Поликарп “самостоятельно“ принял решение уехать из Украины. Кстати, этот Полик практически и фактически является нелегалом“, - написал он.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полиция пришла на
Полиция пришла на "воровскую вечеринку"
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

26 февраля в Хмельницкой области задержали  “вора в законе“ по прозвищу “Лёра Сумской“, который с местным криминальным авторитетом направлялся в исправительное учреждение, чтобы вершить “праведный суд“.

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Теги: полиция, вор в законе, задержание, Криминальные авторитеты
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Источник: korrespondent.net

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