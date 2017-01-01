В Украине запретили болгарскую вакцину из-за смертельного исхода

Причиной запрета стала смерть новорожденного ребенка, которого привили болгарской вакциной. Однако запрет носит временный характер.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ). Соответствующий документ в среду, 28 февраля, был опубликован на официальном сайте службы.

Как следует из распоряжения, запрет носит временный характер.

Отмечается, что причиной запрета является сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер младенец.

Под запрет попала вакцина БЦЖ, изготовленная болгарской компанией BB-NCIPD Ltd.

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