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В Украине запретили болгарскую вакцину из-за смертельного исхода

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Причиной запрета стала смерть новорожденного ребенка, которого привили болгарской вакциной. Однако запрет носит временный характер.
Вакцину запретили из-за смерти ребенка
Вакцину запретили из-за смерти ребенка
gettyimages.co.uk

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ). Соответствующий документ в среду, 28 февраля, был опубликован на официальном сайте службы.

Как следует из распоряжения, запрет носит временный характер.

Отмечается, что причиной запрета является сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер младенец.

Под запрет попала вакцина БЦЖ, изготовленная болгарской компанией BB-NCIPD Ltd.

Ранее в Украине запретили партию вакцины от кори.

Как сообщалось, В Китае создали новую вакцину против гриппа.

 

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Теги: смерть, Минздрав, вакцина, запрет
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Источник: korrespondent.net

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