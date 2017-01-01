Кто будет командовать украинскими войсками

Представленный президентом законопроект о нацбезопасности предлагает назначать министром обороны гражданских и разделить должность главнокомандующего Вооруженных сил и руководителя Генштаба. Что еще предусматривает этот документ?

Представленный президентом законопроект о нацбезопасности предлагает назначать министром обороны гражданских и разделить должность главнокомандующего Вооруженных сил и руководителя Генштаба.

Что еще предлагает этот проект - в обзоре BBC News Украина.

Гражданский во главе военных

На пресс-конференции Петр Порошенко подчеркнул, что предложенные изменения - стратегические и разрабатывались в координации с партнерами по НАТО.

Об Альянсе упоминается в самом начале документа. Среди фундаментальных интересов Украины там указываются вступление в НАТО и ЕС.

“Это лишь декларации цели, что нужно делать. Цели Украины не должны меняться, а все будущие программы будут ориентироваться на их достижение“, - объясняет ВВС News Украина военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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Закопроект предлагает ввести определенные стандарты НАТО, в частности:

ликвидировать исчерпывающий перечень угроз безопасности (как в старом законе), который замедляет реакцию на новые угрозы;

улучшить планирование на разных уровнях, разработать стратегию кибербезопасности;

создать “демократический гражданский контроль“ над сектором безопасности и обороны;

назначить гражданского министра обороны.

Петр Порошенко заявил, что “колебался, но принял решение, что даже во время войны мы должны пойти на назначение гражданского министра“.

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Гражданским должен быть не только министр обороны, но и его заместители.

Если закон примут, то новый руководитель в Минобороны может появиться уже в следующем году.

Эксперт Николай Сунгуровский отмечает, что “невоенный“ министр во главе оборонного ведомства - действительно практика НАТО, но это является лишь одним из элементов гражданского контроля сектора безопасности и обороны.

В то же время Сунгуровский сетует, что контроль в законопроекте выписан достаточно условно, и ему не хватает независимости от чиновников.

Например, основные функции гражданского контроля возложены на президента, парламент, правительство, местные органы власти и суды. Общественные организации в документе также упоминаются, однако принципиально новых рычагов влияния для них не предусмотрено.

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По словам Олега Жданова, военного эксперта и экс-офицера Генштаба, прогрессом является то, что раздел о гражданском контроле впервые появился в стратегических документах об обороне. По его мнению, на этом настояли западные партнеры Киева.

Вертикаль командиров

Едва ли не главной новизной проекта должно стать разделение должности главнокомандующего ВСУ и руководителя Генштаба.

В статье британского военного аналитика Глена Гранта именно избыточность полномочий (а соответственно - и нагрузки) у этого военного чиновника называлась одним из главных организационных недостатков украинской армии.

Автор предупреждал, что сейчас Главнокомандующий ВСУ должен одновременно и управлять военной операцией на Донбассе, и решать организационные вопросы в Генштабе.

“Как можно скорее разделите должность начальника Генштаба на три отдельные должности: начальника сил обороны, начальника Генерального штаба и начальника операций (в Объединенном штабе)“, - советовал британец.

Сейчас украинская власть фактически пошла по этому пути: в законе о реинтеграции Донбасса уже предусмотрено создание Объединенного оперативного штаба ВСУ (на замену Штабу АТО) с собственным руководителем, который будет заниматься оперативным командованием.

А теперь предлагается также разделить должность, которую занимает Виктор Муженко.

Вырисовывается следующая вертикаль в секторе безопасности:

Президент - верховный главнокомандующий ВСУ (главные решения безопасности и обороны, такие, например, как применение армии или мобилизация, а также ключевые кадровые назначения: вносит в парламент представление о назначении министра обороны, самостоятельно назначает главнокомандующего ВСУ и по его представлению - начальника Генштаба)

(главные решения безопасности и обороны, такие, например, как применение армии или мобилизация, а также ключевые кадровые назначения: вносит в парламент представление о назначении министра обороны, самостоятельно назначает главнокомандующего ВСУ и по его представлению - начальника Генштаба) Министр обороны (общее оборонное планирование, обеспечение и развитие ВСУ, использование ресурсов на оборону)

(общее оборонное планирование, обеспечение и развитие ВСУ, использование ресурсов на оборону) Главнокомандующий ВСУ (непосредственное руководство использованием Вооруженных сил и их боеготовности, это самое высокое военное должностное лицо - с учетом того, что президент и министр обороны будут гражданскими)

(непосредственное руководство использованием Вооруженных сил и их боеготовности, это самое высокое военное должностное лицо - с учетом того, что президент и министр обороны будут гражданскими) Начальник Генштаба ВСУ (определение, какие ресурсы нужны для выполнения поставленных перед армией задач, стратегическое планирование обороны и жизнеобеспечения армии)

Есть в этой структуре и командующий объединенных сил, который будет подчиняться главнокомандующему ВСУ и заменит нынешнего командира сил АТО.

Планируется отделить непосредственного руководителя военных операций (командующий ВСУ) от функционеров, на которых возложены в основном организаторские функции (министр обороны и руководитель Генштаба).

Военный эксперт и экс-офицер Генерального штаба Олег Жданов приветствует такое распределение функций, однако считает, что даже эта структура является сложной.

По его мнению, оперативное командование ВСУ надо закрепить именно за руководителем Генштаба, должность главнокомандующего убрать вообще, а все организационные вопросы (хозяйственные функции) отдать Минобороны.

“Начальник Генштаба должен заниматься только планированием боевого применения, боевой подготовкой, военными операциями. Все“, - уверен эксперт.

На само распределение функций авторы законопроекта выделили несколько лет - произойти оно должно только с начала 2021 года.

Неотложный проект

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В целом военные эксперты приветствуют появление законопроекта, однако прогнозируют возможные поправки к нему.

Николай Сунгуровский, например, считает, что хотя в документе и прописаны функции различных структур секторов безопасности, однако четко не указывается, как они должны взаимодействовать между собой.

А Олег Жданов уверен, что после принятия проекта могут наконец принять новую военную доктрину Украины и программу развития ВСУ и других силовых структур.

Эти документы должны появиться сразу после введения в действие Концепции развития сектора безопасности и обороны в начале 2016 года.

Пока же спикер Андрей Парубий заявил, что президентская инициатива получила статус неотложной. Рада сможет рассмотреть ее в ближайшее время.