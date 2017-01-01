В Украине объявили штормовое предупреждение

В субботу в Украину придет циклон, который принесет с собой сильный снег, метели и резкие порывы ветра. Непогода не заденет только Запад страны.

Из-за прихода активного циклона в субботу, 3 марта, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Gismeteo.

Отмечается, что непогода коснется большей части страны, за исключением западных областей.

"В Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидаются сильный снег, метели; в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях - сильный снег с дождем. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, ночью в Днепропетровской и Донецкой областях прогнозируется налипание мокрого снега и гололед", - отмечается в сообщении.

При этом, предупреждают синоптики, в южных, центральных областях и на востоке - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях - ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства.