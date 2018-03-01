Порошенко поручил проверить штраф на 8 млрд Коболеву

Президент Порошенко поручил генпрокурору Луценко проверить, правомерен ли штраф в более, чем восемь миллиардов, наложенный на Коболева.

Президент Петр Порошенко в четверг, й марта, поручил генеральному прокурору Юрию Луценко проверить обоснованность начисления штрафа председателю НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Отмечается, что такое поручение глава государства дал во время заседания СНБО.

"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства был поднят вопрос штрафов Нафтогазу Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - написал спикер.

Ранее Коболев заявил, что Государственная фискальная служба уведомила главу НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева о наложении на него двух персональных штрафов на сумму 7 млрд грн и 1,3 млрд грн. Деньги он долже уплатить в течение 15 дней.

Напомним, накануне завершилась многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал Газпром доплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд.

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