С Коханивского сняли электронный браслет

Командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский носил электронный браслет с октября прошлого года. Сегодня, 1 марта, суд разрешил его все-таки снять.

Командиру добровольческого батальона Организации украинских националистов Николаю Коханивскому отменили обязательство носить электронный браслет слежения. Соответствующее решение принял Святошинский районный суд Киева, сообщают Украiнськi Новини.

Как отмечается, 28 февраля суд провел подготовительное заседание по делу Коханивского.

Защита обвиняемого просила суд вернуть в прокуратуру обвинительный акт, а сторона обвинения - назначить дело к рассмотрению по сути и избрать подсудимому меру пресечения в виде домашнего арест с ношением электронного браслета контроля.

В итоге суд принял к рассмотрению обвинительный акт и назначил на 5 марта рассмотрение дела по сути.

"Вместе с тем судом было учтена репутация Коханивского Н.Н, наличие у него постоянных социальных связей, состояние его здоровья, тяжесть наказания, которое грозит последнему в случае признания виновным в совершении преступления", - сказано в сообщении.

Таким образом, суд применил к комбату меру пресечения в виде домашнего ареста, но отменил обязательство ношения электронного браслета.

Как сообщал Корреспондент.net, 21 октября Николая Коханивского задержали правоохранители из-за конфликта с активистом Правого сектора Русланом Качмалой, который перерос в драку со стрельбой.

Перед этим группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале Святошинского райсуда Киева, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения. Силовикам пришлось брать помещение штурмом.

Позже стало известно, что в результате беспорядков 23-24 октября зданию Святошинский райсуда был нанесен ущерб в 500 тысяч гривен.

В итоге, суд Киева избрал меру пресечения для Коханивского в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

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