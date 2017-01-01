Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Климкин посетит Польшу, чтобы помянуть расстрелянных украинцев

Комментариев: 0
Глава МИД Украины примет участие в поминальных мероприятиях в Польше, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в 1945 году.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
 
Министр иностранных дел Павел Климкин 2 марта посетит Львов с рабочей поездкой, 3 марта посетит Польшу для участия в поминальных мероприятиях сообщает пресс-служба МИД. 
 
Программой пребывания в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко. 
 
Кроме того, Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений. 
 
3 марта состоится рабочий визит Климкина в Польшу для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.

В Польше насчитали более двух миллионов мигрантов из Украины
 
Напомним, ранее Климкин заявил, что готов признать вину отдельных украинцев за Волынскую резню, но только в случае идеологического компромисса с властями Польши.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, МИД Украины, визит, Климкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь