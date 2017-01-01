Климкин посетит Польшу, чтобы помянуть расстрелянных украинцев
Глава МИД Украины примет участие в поминальных мероприятиях в Польше, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в 1945 году.
Министр иностранных дел Павел Климкин 2 марта посетит Львов с рабочей поездкой, 3 марта посетит Польшу для участия в поминальных мероприятиях сообщает пресс-служба МИД.
Программой пребывания в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Кроме того, Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище, а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.
3 марта состоится рабочий визит Климкина в Польшу для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.
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Напомним, ранее Климкин заявил, что готов признать вину отдельных украинцев за Волынскую резню, но только в случае идеологического компромисса с властями Польши.
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