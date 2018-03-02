Нафтогаз просит украинцев прикрутить батареи из-за Газпрома

Газпром перекрыл "вентиль". Для экономии газа украинцев просят снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса.

Нафтогаз Украины просит население прикрутить батареи, тем самым снизив температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза на своей странице в Facebook.

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“Вчера за 15 минут до начала поставки газа Газпром сообщил нам, что “я передумала“, а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам... Цель - осуществить мечту или о Украина замерзла, или о Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ. Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого... Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью“, - пишут в компании.

В Нафтогазе отметили, что “сегодняшний день - самый критический“ и население окажет большую помощь, снизив потребность в газе на 8-9%.

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“Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением“, - добавили в Нафтогазе.

Подземные хранилища газа работают на максимальном режиме. Остальные потребности компания закрывает импортом газа из Европы.

Напомним, 28 февраля по решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

Позднее 1 марта коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Газпром должен ежедневно выплачивать НАК Нафтогаз Украины $0,5 млн в качестве процентов - до полной выплаты долга в $2,56 млрд.