СМИ: Замначальника управления ГФС организовал коррупционное ОПГ

Заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины Вячеслав Тишковский организовал из подчиненных группу, которая систематически вымогала у предпринимателей взятки за растамаживание импортных грузов.

Об этом сообщает Киеввласть со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева от 23 февраля 2018 года.

По данным следствия, помимо самого Тишковского, в группу входили инспектор управления внутренней безопасности ГУ ГФС в г. Киеве Дмитрий Данильченко, оперуполномоченный ГУ ВБ ГФС Украины Дмитрий Грибоедов и некоторые другие, пока неустановленные, сотрудники.

Согласно материалам уголовного дела в отношении этой группы, следователи Генеральной прокуратуры Украины установили и зафиксировали эпизод вымогательства почти 5 тыс. долл. у предприятия ООО Будтрест-ВВ.

Кроме того, 1 марта сотрудники СБУ и следователи ГПУ задержали одного из членов группировки – Дмитрия Данильченко на взятке 10 тыс. долл. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, сейчас ему готовят сообщение о подозрении и планируют избрать меру пресечения.

Расследование в уголовном производстве по ч.3 ст. 368 (вымогательство взяток) осуществляет Главное следственное управление ГПУ.