Джавелины одобрили: Порошенко поблагодарил Трампа

Президент Петр Порошенко сообщил о "вдохновляющей" новости из США - Госдеп официально одобрил поставки ПТРК Javelin для ВСУ.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина наконец-то получил американские ПТРК Javelin - “то, о чем давно говорили, но не подтверждали“. Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что США одобрили поставки Украине 37 таких комплексов и 210 ракет к ним на сумму 47 миллионов долларов.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

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“Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыт!“, - сообщил он.

По словам Порошенко, Джавелины в руках военнослужащих ВСУ станут дополнительным “сдерживающим аргументом“ против российской агрессии.

“Благодарен Президенту Donald J. Trump и всей команде поддержки Украины по важное историческое решение“, - добавил президент.

В январе начальник Генерального штаба Виктор Муженко говорил, что украинская армия получит на вооружение американские противотанковые системы через 2-6 месяцев.

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Ранее посол США в Украине Мари Йовович уточнила, что Джавелины поставят в Украину в рамках оборонной помощи от правительства Соединенных Штатов. На уточняющий вопрос, получит ли Украина это летальное вооружение абсолютно бесплатно, посол ответила утвердительно.

