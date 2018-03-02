На Закарпатье дерево упало на лесорубов
Один мужчина погиб, второй получил серьезные травмы.
В Закарпатской области в урочище возле села Лисичево в четверг во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево.
Об этом сообщают Новости Закарпатья.
Читай также: В Житомирской области “черные лесорубы“ напали на лесников
В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти и травмирования лесорубов.
Напомним, летом 2017 в Киеве из-за вырубки леса стреляли по людям и машине.
Не рубите дерева не рубите
Ради гнездышка грача не рубите сгоряча....