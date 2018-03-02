На Закарпатье дерево упало на лесорубов

Один мужчина погиб, второй получил серьезные травмы.

В Закарпатской области в урочище возле села Лисичево в четверг во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево.

Об этом сообщают Новости Закарпатья.

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В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти и травмирования лесорубов.

Напомним, летом 2017 в Киеве из-за вырубки леса стреляли по людям и машине.