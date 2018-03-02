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На Закарпатье дерево упало на лесорубов

Комментариев: 3
Один мужчина погиб, второй получил серьезные травмы.
Трагический случай произошел в четверг
Трагический случай произошел в четверг
transkarpatia.net

В Закарпатской области в урочище возле села Лисичево в четверг во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево.

Об этом сообщают Новости Закарпатья.

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В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти и травмирования лесорубов.

Напомним, летом 2017 в Киеве из-за вырубки леса стреляли по людям и машине.

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Теги: лесоруб, лес, Закарпатье, древесина, дерево
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Комментариев (3)
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KIBARG    02.03.2018, 12:22
Оценка:  0
KIBARG
Маленький намёк на то, что природа способна защищаться
boriss11    02.03.2018, 11:03
Оценка:  +2
boriss11
Месть энтов.
Lup-Lup    02.03.2018, 10:59
Оценка:  +2
Lup-Lup
Не губите мужики не губите
Не рубите дерева не рубите
Ради гнездышка грача не рубите сгоряча....
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