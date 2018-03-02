Нехватка газа: в Украине закрывают все детсады, школы и вузы

В Украине на несколько дней вводят экстренные меры, чтобы компенсировать нехватку газа.

В Украине закрывают детсады, школы и вузы - не хватает газа depositphotos.com

В Украине вводится “национальный план действий“ по экономии газа в связи с решением Газпрома минимизировать продажи газа в Европу. Об этом сообщил на заседании парламента в пятницу министр энергетики Игорь Насалик.

Насалик признал дисбаланс по газу в размере около 15-20 миллиона кубометров из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России.

В связи с этим 1 марта прошло заседание кризисного штаба, по итогам которого был введен национальный план действий. Он введен в действие со 2 марта.

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Этот план действий предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что сэкономит порядка 15-20 млн кубов газа в сутки.

“Второе, мы сказали с сегодняшнего дня полностью остановить работу дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений сроком до 6 марта включительно. И третье, мы обратились в производственные объекты, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов“, - сказал он.

По оценкам Насалика, дисбаланс будет ликвидирован 5-6 марта.

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Напомним, 1 марта Газпром снизил на 20% давление на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина берет газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности Нафтогаз закрывает импортом из Европы.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля удовлетворил требование НАК Нафтогаз Украины о компенсации за недопоставленные российским Газпромом объемы газа для транзита. Также в Нафтогазе рассказали, куда направят выигранные у Газпрома миллиарды.

Ранее КГГА распорядилась закрыть школы и детсады в Киеве 2 и 3 марта в связи со снегопадом.