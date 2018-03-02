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Нехватка газа: в Украине закрывают все детсады, школы и вузы

Комментариев: 8
В Украине на несколько дней вводят экстренные меры, чтобы компенсировать нехватку газа.
В Украине закрывают детсады, школы и вузы - не хватает газа
В Украине закрывают детсады, школы и вузы - не хватает газа
depositphotos.com

В Украине вводится “национальный план действий“ по экономии газа в связи с решением Газпрома минимизировать продажи газа в Европу. Об этом сообщил на заседании парламента в пятницу министр энергетики Игорь Насалик.

Насалик признал дисбаланс по газу в размере около 15-20 миллиона кубометров из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России.

В связи с этим 1 марта прошло заседание кризисного штаба, по итогам которого был введен национальный план действий. Он введен в действие со 2 марта.

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Этот план действий предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что сэкономит порядка 15-20 млн кубов газа в сутки.

“Второе, мы сказали с сегодняшнего дня полностью остановить работу дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений сроком до 6 марта включительно. И третье, мы обратились в производственные объекты, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов“, - сказал он.

По оценкам Насалика, дисбаланс будет ликвидирован 5-6 марта.

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Напомним, 1 марта Газпром снизил на 20% давление на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина берет газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности Нафтогаз закрывает импортом из Европы.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля удовлетворил требование НАК Нафтогаз Украины о компенсации за недопоставленные российским Газпромом объемы газа для транзита. Также в Нафтогазе рассказали, куда направят выигранные у Газпрома миллиарды.

Ранее КГГА распорядилась закрыть школы и детсады в Киеве 2 и 3 марта в связи со снегопадом.

 

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Теги: газ, школы, учебные заведения, Нафтогаз, Газпром, отопление
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Источник: lb.ua

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Комментариев (8)
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Coюзник    02.03.2018, 11:37
Оценка:  +4
Coюзник
Позвольте??? а куда делся газ предназначеный (запланированный) для нужд населения???
Coюзник    02.03.2018, 11:39
Оценка:  +4
Coюзник
Ведь Россия перекрыла просто транзит ... т.е. газ не для нужд украинского населения
tulchanin    02.03.2018, 12:18
Оценка:  +1
tulchanin
Помимо снижения давления в "транзите". Газпром отказалась поставлять газ непосредственно Украине.... с марта должны были начаться поставки, Украина даже предоплату внесла. Газпром сказал что нет подписанного "доп.соглашение" и вернул аванс, Украина же настаивает что "допник" и не нужен...
Peyot    02.03.2018, 11:29
Оценка:  -3
Peyot
Заказуха шитя белыми никами))) То есть не из-за того что дикий мороз и снега навалило по пояс?)))) То что в ПХГ двойно запас от годовой потребнисти не смущает? ГОтов поспорить что эта тсатья заказуха от Вади рабиновича уж сильно за него БМ топит последнее время. ))))
Хюндай    02.03.2018, 11:18
Оценка:  +4
Хюндай
Киевская городская государственная администрация распорядилась отменить учебу в школах 2-3 марта из-за сильного снегопада. Детским садам тоже рекомендовали приостановить работу на эти два дня.
Хюндай    02.03.2018, 11:20
Оценка:  -2
Хюндай
Правда вылезла сама собой,причина всё таки в нехватке газа.
Peyot    02.03.2018, 11:30
Оценка:  0
Peyot
То есть очеивдное по пояс снега - тебя не смущает? Главное кремль сказал писать что в Украине очередной ежегоднй холодомор))))?)))) вот вы клоуны кремлевские гоните))))
tulchanin    02.03.2018, 12:20
Оценка:  0
tulchanin
Сады и начальные школы ладно, могут из-за снега. Но ВУЗы то из-за погоды и холодов обычно не отменяют занятия.
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