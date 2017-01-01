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В Украину вернулись похищенные РФ пограничники

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На государственной границе в Харьковской области прошел обмен пленными с россиянами в формате "два на два".
Президент поздравил освобожденных украинцев
Президент поздравил освобожденных украинцев
facebook.com/petroporoshenko

Вблизи пункта пропуска Гоптовка на границе с РФ в пределах Харьковской области прошел обмен пленными в формате два на два, в Украину из России вернулись два пограничника.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Россия передала двух украинских пограничников - Богдана Марцонь и Игоря Дзюбака, которые были похищены спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года.

 

Обмен прошел на пункте пропуска Гоптовка
Обмен прошел на пункте пропуска Гоптовка
unn.com.ua

 

Украинская сторона передала стране-агрессору военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, которые были задержаны в Херсонской области летом 2017 года.

Напомним, 1 марта представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что освобождение пяти украинцев из плена сепаратистов ЛДНР сорвалось.

Ранее 16 февраля сообщалось, что удерживаемых в России украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на Александра Баранова и Максима Одинцова, которые дезертировали из украинской армии.

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Теги: Харьковская область, Гоптовка, граница, РФ, обмен пленными, пограничники
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