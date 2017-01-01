В Украину вернулись похищенные РФ пограничники
Вблизи пункта пропуска Гоптовка на границе с РФ в пределах Харьковской области прошел обмен пленными в формате два на два, в Украину из России вернулись два пограничника.
Читай также: В ГПСУ объяснили, почему РФ ликвидирует свои блокпосты на админгранице с Крымом
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Россия передала двух украинских пограничников - Богдана Марцонь и Игоря Дзюбака, которые были похищены спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года.
Украинская сторона передала стране-агрессору военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, которые были задержаны в Херсонской области летом 2017 года.
Напомним, 1 марта представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что освобождение пяти украинцев из плена сепаратистов ЛДНР сорвалось.
Ранее 16 февраля сообщалось, что удерживаемых в России украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на Александра Баранова и Максима Одинцова, которые дезертировали из украинской армии.