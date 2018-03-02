Украинская власть сама оттолкнула Крым - Янукович

Также по мнению экс-президента закон о реинтеграции Донбасса будет способствовать только продолжению войны и "полностью исключает выполнение Минских соглашений".

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что по его мнению, персоны, которые пришли к власти в Украине в 2014 году, сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и якобы они вынудили его жителей искать способы защиты.

Об этом беглый гарант конституции сказал в пятницу, 2 марта, на пресс-конференции в ТАСС.

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“Власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, “отделаться“ от “проблемной территории“. С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто захватил власть, предпринято не было. В тот момент для них важнее был дележ властных портфелей“, - отметил Янукович.

Также укрывающийся в России политик подчеркнул, что “крымчане искали способы как защитить себя и свои семьи“.

“Крым - это не просто территория, это, прежде всего, люди. И они приняли свое решение. Оно было вынужденным и предсказуемым“, - констатировал экс-президент.

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Стоит отметить, что Россия в период февраля-марта 2014 года ввела на полуостров свои вооруженные силы, так называемых “зеленых человечков“, военных без опознавательных знаков. И под дулами их автоматов был проведет так называемый референдум. Таким образом Российская Федерация, аннексировав территорию украинского полуострова, нарушила ряд международных соглашений, и все мыслимые нормы международного права, которые были призваны защищать суверенитет независимого государства Украина.

Также в ходе сегодняшней пресс-конференции Янукович высказал мнение, что власть в Украине расписалась в своей полной недоговороспособности, приняв закон о реинтеграции Донбасса.

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“Закон о реинтеграции Донбасса - это закон продолжения войны. Власть в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности. Нет желания идти мирным путем. Мнение жителей Донбасса полностью игнорируется. Это еще раз подчеркивает, что война - суть этой власти. А наступление мира для нее - смертельно опасно“, - отметил Янукович.

По словам Януковича, так называемый закон о реинтеграции “полностью исключает выполнение минских соглашений“.

По мнению беглого президента, выход из ситуации может быть только в прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском “при содействии и под наблюдением представителей Европейского союза, России, США и ООН“.

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Экс-президент также заявил, что готов приложить все усилия для объединения Украины и оказания помощи жителям Донбасса.

Как сообщалось 22 февраля, экс-посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас выразил уверенность в том, что убийства активистов на Майдане во время Революции достоинства в феврале 2014 года были планом российского президента Владимира Путина.