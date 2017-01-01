Польша должна запретить Армию Крайова и Пилсудского - Климкин

Климкин считает, что Польше стоит начать со своих "героев", прежде чем обвинять Украину.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона готова признать преступления против Польши во время Воторой втровой войны, если поляки сделают аналогичный шаг.

Об этом он написал в статье для издания Збруч.

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“Мы готовы признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но и Польша должна сделать то же самое в отношении преступлений против украинского народа. Пока же она сознательно демонстрирует отчетливо однобокое видение: украинскую сторону противостояния изображает исключительно черными красками, а польскую представляет как белую и пушистую“, - написал он.

По мнению дипломата, польская сторона пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения. Климкин назвал манипуляцией переписывание истории и предложил Польше обратить внимание на собственных “героев“, таких как Юзеф Пилсудский и Армия Крайова.

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“Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу “начни с себя“ они должны бы прежде всего запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой “пацификацией“ украинцев Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел“, - написал глава МИД.

Напомним, 25 февраля в Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, что страна якобы заморозила закон об Институте национальной памяти, также известный как “антибандеровский“ закон.

Ранее 21 февраля Климкин заявил, что Украина готова признать вину отдельных украинцев за Волынь, но ждет подобных шагов и от Польши.