Янукович рассказал, как просил ввести войска в Украину

Янукович заявил, что просил Россию организовать "полицейскую миротворческую миссию" на территории Украины.

Янукович заявил, что ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи между Украиной и РФ EPA/UPG

Экс-президент Виктор Янукович признал, что просил лидера РФ Владимира Путина ввести войска в Украину под видом “полицейской миссии“.

Такое заявление Янукович сделал на пресс-конференции в Москве в пятницу, 2 марта.

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Бывший гарант отметил, что такое обращение он написал 22 февраля в Донецке к трем государствам-подписантам мирного соглашения.

“Аналогичное письмо я написал Путину В.В. Только разница была в том, что в этом письме и этом обращении я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано с тремя гарантами трех государств европейских, а я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации согласно положениям этого договора. Я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультаций о введении полицейской миротворческой миссии“, - заявил он.

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Янукович добавил, что это решение должны были ратифицировать парламенты Украины и РФ. Однако так как консультации не состоялись, то Россия только “проинформировала мировую общественность через ООН, через своего посла Чуркина“.

“Но это мое заявление носило чисто информационный характер и больше никак не использовалось“, - отметил экс-президент.

По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, что заявление Януковича, которое зачитал на Совбезе ООН покойный Чуркин 1 марта 2014 года, было приложением к обращению. Он пообещал опубликовать этот документ.

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В Украине следствие считает, что Янукович совершил государственную измену, когда 1 марта 2014, пребывая на территории РФ, обратился с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины “для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины“. По версии ГПУ, это привело к потере Крыма и объектов госсобственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Фотокопию письма ООН недавно передала Украине.