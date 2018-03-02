Суд отпустил под залог нападавших на главу ГПЗКУ
Судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол отпустила четверых подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе против руководителя ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, под залог. Об этом сообщает РБК-Украина.
Данное решение суд принял вечером в четверг, 1 марта. Каждому из подозреваемых определен залог в 350 тыс. гривен.
Отметим, что имена подозреваемых известны. Это Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик. Постановлением суда всем подозреваемым на период следствия запрещено общаться друг с другом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Национальная полиция задержала участников преступной группы, которые подозреваются в организации покушения на одного из руководителей ГПЗКУ.
Операция по задержанию преступников проводилась 26 и 27 февраля 2018 года совместно с ГУР МО Украины и Генеральной прокуратурой. Среди задержанных – руководитель одного из структурных подразделений Государственной продовольственно-зерновой корпорации и служащий ГУР.
“26 и 27 февраля 2018 года следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники Департамента внутренней безопасности и Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с работниками Управления собственной безопасности ГУР МО Украины при процессуальном руководстве ГПУ провели мероприятия по задержанию злоумышленников заказчиков, организатора и исполнителей. Всех их задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время в Печерском суде задержанным будет избираться мера пресечения“, – сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что покушение на одного из руководителей ГПЗКУ10 ноября 2017 года было непосредственно связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.
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