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Болгарская вакцина не виновата в смерти ребенка - Минздрав

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В один день с умершим младенцем в этом же учреждении из того же флакона были привиты ещё десять детей. Жалобы после вакцинации не поступали.
Болгарскую вакцину БЦЖ вернут в список разрешенных
Болгарскую вакцину БЦЖ вернут в список разрешенных

Как установило расследование, смерть младенца в Сумской области не связана с вакцинацией. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что в связи с этим Гослекслужба должна отменить распоряжение о временном запрещении вакцины БЦЖ.

"Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное происшествие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребёнка в Сумской области. Заключения подтверждают, что смерть ребёнка не связана с прививкой против туберкулеза", - говорится в сообщении.

В заключении, в частности, отмечается, что в один день с умершим младенцем в этом же учреждении здравоохранения из того же флакона были привиты ещё 10 детей, и в этих случаях в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

"В связи с этим Гослекслужба должна отозвать Распоряжение о временном запрещении вакцины БЦЖ", - подчеркнули в министерстве.

Накануне сообщалось, что в Украине запретили болгарскую вакцину из-за смертельного исхода.

Ранее в Украине запретили партию вакцины от кори.

 

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Теги: дети, смерть, Минздрав, вакцина, вакцинация, прививки, Сумская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
member2016    02.03.2018, 20:37
Оценка:  0
member2016
Что за бред тут пишут?
А если у ребенка алергия на компоненты в вакцине, а у других ее просто нет?
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