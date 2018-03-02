Болгарская вакцина не виновата в смерти ребенка - Минздрав

В один день с умершим младенцем в этом же учреждении из того же флакона были привиты ещё десять детей. Жалобы после вакцинации не поступали.

Как установило расследование, смерть младенца в Сумской области не связана с вакцинацией. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что в связи с этим Гослекслужба должна отменить распоряжение о временном запрещении вакцины БЦЖ.

"Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное происшествие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребёнка в Сумской области. Заключения подтверждают, что смерть ребёнка не связана с прививкой против туберкулеза", - говорится в сообщении.

В заключении, в частности, отмечается, что в один день с умершим младенцем в этом же учреждении здравоохранения из того же флакона были привиты ещё 10 детей, и в этих случаях в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

"В связи с этим Гослекслужба должна отозвать Распоряжение о временном запрещении вакцины БЦЖ", - подчеркнули в министерстве.

Накануне сообщалось, что в Украине запретили болгарскую вакцину из-за смертельного исхода.

Ранее в Украине запретили партию вакцины от кори.

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