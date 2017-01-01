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В зоне АТО погиб военный – штаб

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С начала суток в зоне проведения АТО были зафиксированы шесть обстрелов, в которых один украинский воин погиб и еще двое были ранены.
Боец ВСУ на Донбассе
Боец ВСУ на Донбассе
Минобороны Украины

Один военный погиб и двое получили ранения в пятницу, 2 марта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала сегодняшних суток, зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что сепаратисты продолжают обстреливать укрепления ВСУ с запрещенного минскими договоренностями оружия.

"На Луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям вблизи Троицкого. На Донецком направлении противник неоднократно, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки", - сообщили в штабе.

Как сообщалось, за предыдущие сутки были зафиксированы два обстрела.

Напомним, за сутки 28 февраля на Донбассе зафиксировали пять обстрелов, тогда обошлось без потерь.

 

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Теги: смерть, донбасс, обстрел, ранение, ВСУ, ситуация на востоке Украины, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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