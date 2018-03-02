В Командовании Воздушных сил исчезли секретные документы

По факту исчезновения секретной документации в одной из воинских частей в Виннице СБУ проводит расследование.

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил в пятницу, 2 марта, заявили об исчезновении секретной документации в одной из воинских частей. Соответствующее заявление появилось на странице Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Как отмечается, в связи с этим начало служебное расследование.

"Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно исчезнувшего документа с грифом секретности подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командований Воздушных Сил проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Тем временем в постановлении Винницкого городского суда от 20 февраля отмечается, что Следственный отдел УСБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту потери материального носителя секретной информации.

Речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в особый период.

Указывается, что 7 февраля, в ходе проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и других материальных носителей секретной информации за 2017 год в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ обнаружено отсутствие материального носителя секретной информации.

Указывается, что по факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование.

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