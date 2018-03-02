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В Командовании Воздушных сил исчезли секретные документы

Комментариев: 2
По факту исчезновения секретной документации в одной из воинских частей в Виннице СБУ проводит расследование.
В Командовании Воздушных сил признали исчезновение документов
В Командовании Воздушных сил признали исчезновение документов
facebook.com/kpszsu

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил в пятницу, 2 марта, заявили об исчезновении секретной документации в одной из воинских частей. Соответствующее заявление появилось на странице Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Как отмечается, в связи с этим начало служебное расследование.

"Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно исчезнувшего документа с грифом секретности подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командований Воздушных Сил проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Тем временем в постановлении Винницкого городского суда от 20 февраля отмечается, что Следственный отдел УСБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту потери материального носителя секретной информации.

Речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в особый период.

Указывается, что 7 февраля, в ходе проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и других материальных носителей секретной информации за 2017 год в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ обнаружено отсутствие материального носителя секретной информации.

Указывается, что по факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование.

Ранее Воздушные силы получили новую авиабригаду.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: документ, исчезновение, расследование, ВСУ, воздушные силы Украины
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Комментариев (2)
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Улан    02.03.2018, 21:52
Оценка:  +4
Улан
Не во что больше шмат сало завернуть?
SEMPENTY    02.03.2018, 20:37
Оценка:  +2
SEMPENTY
И что там может быть секретного? Отчет о списании объемов спирта?
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