В КСУ готовы взяться за депутатскую неприкосновенность

В ближайшее время Конституционный суд Украины может приступить к формированию коллегии и заняться вопросом депутатской неприкосновенности.

Станислав Шевчук сделал заявление о готовности КСУ перейти к вопросу о неприкосновенности bigkiev.com.ua

Председатель КСУ Станислав Шевчук заявил, что Конституционный Суд уже может начать рассматривать вопрос относительно отмены депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил в пятницу, 2 марта, в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что после утверждения регламента КСУ может приступить к вопросу о депутатской неприкосновенности.

"Относительно депутатской неприкосновенности уже было много выводов КСУ... Мы еще не рассматривали этот вопрос, потому что надо было принять регламент. Регламент приняли 22 февраля. Поэтому мы уже можем приступить к формированию коллегии и рассматривать этот вопрос", - отметил он.

В 2015 году КСУ уже принимал решение относительно отмены депутатской неприкосновенности. Тогда суд признал соответствующий законопроект как отвечающий Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.

Напомним, в октябре 2017 года Порошенко предложил изменения по неприкосновенности депутатов.

Как сообщалось, Станислава Шевчука избрали на должность председателя КСУ 21 февраля 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet