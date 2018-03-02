Во Львове школы и детсады не будут закрываться из-за газа

Львовские власти заявляют, что если есть необходимость в ограничении, то начинать надо с промышленных предприятий, которые не являются предприятиями жизнеобеспечения города.

Школы и детсике садики во Львовен не будут прекращать работу ради экономии газа. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Вместе с тем, отмечается, что отопление в учебных заведениях переведут в экономный режим.

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“Во Львове подача тепла в учебные заведения города будет переведена в экономный режим ... приостанавливать обучение в школах и садиках Львова не будут. На сегодня город Львов работает в обычном режиме - отопление подается ко всем потребителям теплоснабжающих предприятий: население, школы, садики, больницы, поликлиники“, - говорится в сообщении.

В горсовете города отмечают, что пока у них нет ни одного официального документа от государственных органов об ограничении подачи тепла.

В то же время в горсовете заверили, что в случае указаний, они перестроят работу теплоснабжающих предприятий, чтобы вводить ограничения.

“Если все-таки будет необходимость в ограничении, то начинать надо с промышленных предприятий, которые не являются предприятиями жизнеобеспечения города ... Пока нет официального подтверждения и ограничений нам по лимитам газа, все будет работать в режиме, как было до этого“, - рассказал заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Кроме того, власти города призвали местных жителей, которые имеют частные котельное или индивидуальное отопление, работать в экономном режиме.

Как известно, в связи с нехваткой газа в стране всем учебным заведениям в стране рекомендовали приостановить работу со 2 по 6 марта включительно.

Напомним, 28 февраля Нафтогаз выиграл у Газпрома суд в Стокгольмском арбитраже. На следующий день Газпром вернул Нафтогазу предоплату за март и заявил, что поставлять газ в этом месяце не будет.