Под Харьковом ребенка спасали из снежного завала

Девочка подошла к краю 20-метрового обрыва и в этот момент обвалилась снежная шапка. Приехавшие спасатели достали ребенка из-под двух метров снега.

В селе Ивашки Харьковской области в пятницу, 2 марта, спасатели вытащили из-под снежного завала 12-летнюю девочку. Ее госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что ребенок подошел к обрыву за мгновения до обвала.

В 13:33 пятницы, 2 марта правоохранители получили данные о том, что девочка попала под завал, когда гуляла с подружкой. Она стала на край обрыва высотой в 20 м и в этот момент произошел обвал снежной шапки. Девочка упала вниз вместе со снегом. На место происшествия выехали 5 бойцов ГСЧС на спасательном автомобиле повышенной проходимости.

"Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли ребенка, но девочка не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхание возобновилось и девочку подняли наверх, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Девочку доставили в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи. "Сейчас она в отделении реанимации, врачи борются за ее жизнь",- отмечают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Харькове люди вытолкали троллейбус из сугробов.

А в Харьковской области дороги от снега расчищала военная техника.

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