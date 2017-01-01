В Харькове задержали серийных поджигателей аптек

Бывший руководитель охраны аптечной сети решил заработать на шантаже. За неподжог он и его пособники требовали у владельца аптек миллион долларов.

Правоохранители задержали в Харькове поджигателей аптек. Полиция подозревает, что двое мужчин трижды уничтожали аптеки одной сети, говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, поджигатели вначале требовали у владельца миллион долларов. Когда же денег не получили, начали устраивать пожары.

Выяснилось, что злоумышленников нанял бывший руководитель охраны этой аптечной сети. После освобождения, таким образом, он решил подзаработать.

Организатора правоохранители также задержали, но тот внес залог и исчез. Сейчас он в розыске.

"Сейчас проводятся поисковые мероприятия для установления местонахождения организатора ряда поджогов", - рассказывает прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Павел Гультай.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

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