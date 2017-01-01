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В Украину незаконно пытались ввезти книг на миллион – СБУ

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В Сумской области сотрудники СБУ совместно с таможенниками пресекли ввоз в страну нелегальной книжной продукции. Несертифицированные книги пытались ввезти из РФ.
Партия незаконных книг
Партия незаконных книг
facebook.com/SecurSerUkraine/

Правоохранители задержали в Сумской области при попытке ввезти в страну нелегальную книжную продукцию с территории России, подлежащей обязательному лицензированию. Об этом в Facebook сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны украинских заказчиков.

После этого книги нелегально переправлялись на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. Для этого перевозчики скрывали "груз", в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах российской железной дороги. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации.

В сообщении указано, что оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории государства-агрессора печатной продукции на сумму около 1 млн грн.

По результатам таможенной процедуры, в соответствии со ст. 483 Таможенного кодекса Украины, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил. Согласно официальному ответу Госкомтелерадио, все издания, указанные в перечне изъятых изданий, считаются ввезенными на таможенную территорию Украины без соответствующего разрешения.

Напомним, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввезти в Украину еще четыре российские издания, среди которых книги о вещем Олеге и княгине Ольге.

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Теги: СБУ, Таможня, граница, книги
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Источник: korrespondent.net

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