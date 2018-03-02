Донецкая фильтровальная станция отключилась

В результате боевых действий работа Донецкой фильтровальной станции приостановлена. Из-за обстрелов случилось короткое замыкание. Специалисты обещают все починить до утра.

Работа Донецкой фильтровальной станции была приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, специалисты постараются починить оборудование до утра.

"Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования", - написал Жебривский.

По его данным, сейчас в районе станции установлен режим тишины, работают службы КП Воды Донбасса - чинят выведенное из строя оборудование.

Что касается Авдеевки, отметил он, то, по словам главы местной администрации Павла Малыхина, перебоев с водоснабжением нет, запасные резервуары полностью заполнены водой.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ предупреждали, что Донецкая фильтровальная станция находится на грани экологической катастрофы.

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