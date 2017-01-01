Полное перемирие на Донбассе начнется 5 марта

Полное и бессрочное прекращение огня на Донбассе начнет действовать с 5 марта. Стороны договорились о прекращении наступательных действий и разведывательных операций.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня, 2 марта, объявила о полном и бессрочном прекращении огня в зоне АТО, начиная с 5 марта.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Сайдика.

Контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.

Кроме того, в заявлении напоминают о важности строгого запрета ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них и преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры - школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что участникам контактной группы в Минске удалось добиться соглашения об "абсолютном перемирии".

По материалам Deutsche Welle

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