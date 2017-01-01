Александр Бурцев был одним из тех, кто помог Михаилу Саакашвили прорваться через украинско-польскую границу. Его отпустили под залог в 110 000 грн.

Суд отпустил из-под стражи соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Александра Бурцева. Об этом сообщил у себя в Facebook один из членов партии Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Спустя шесть месяцев заключения суд выпустил добровольца и тяжелобольного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 000 грн", - написал он.

Cмотрите фотогалерею: Суд отпустил под залог соратника Саакашвили

Как сообщал Корреспондент.net, Саакашвили прорвался в Украину 10 сентября через пункт пропуска Шегини в сопровождении нескольких народных депутатов и сотен своих сторонников, которые буквально внесли его на территорию страны.

12 сентября появилась информация о задержании двух активистов, участвовавших в событиях на украинско-польской границе - Андрей Котыченко из Черкасс и Александра Бурцева из Ивано-Франковска.

Апелляционный суд Львовской области оставил под стражей бойца батальона Шахтер Александра Бурцева. Во время оглашения приговора он потерял сознание.

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