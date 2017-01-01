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В зоне АТО стало больше обстрелов, у ВСУ потери

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Противник применил против украинских военных минометы возле Троицкого и Авдеевки, а также вел огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 2 марта, подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, еще два были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении враг вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской сепаратисты нарушили перемирие из стрелкового оружия.

На донецком направлении противник из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции ВСУ возле Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружение БМП применялись неподалеку Богдановки.

Напомним,  1 марта, на Донбассе зафиксировали лишь два вражеских обстрела. Тогда у ВСУ не было потерь.

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Теги: видео, обстрел, сепаратисты, ВСУ, потери, АТО, АТО новости
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Источник: korrespondent.net

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