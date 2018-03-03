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Под Верховной Радой полиция разогнала палаточный городок

Комментариев: 55
Полиция задержала около 50 человек, десятки избитых. По данным МВД, проводятся следственные действия в рамках расследования нескольких уголовных производств.
3 марта полиция проводила массовые задержания в городке под Радой
3 марта полиция проводила массовые задержания в городке под Радой

Возле Верховной Рады полиция провела зачистку палаточного городка. Об этом сообщает LIGA.net.

Снос палаточного городка начался в 7 утра и сразу начал сопровождаться стычками. Протестующие в ходе столкновений подожгли шины и бросали взрывпакеты. 

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что полиция проводит следственные действия возле ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Во время следственных действий в палаточном городке нашли минимум две гранаты.

Жителей палаточного городка уведомили о решении провести обыск. Но они оказали сопротивление. 

“Утром полиция по решению суда должна была проводить следственные действия - осмотр и обыск палаток, о чем сообщили лиц, которые находились на отрезке улицы Грушевского и от Грушевского до обзорной площадки на площади Конституции. В ответ началось сопротивление, зажгли шины, полиция приняла меры для обеспечения следственных действий“, - сказал в эфире 112 канала начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Полиция задержала около 50 человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые с черепно-мозговыми травмами и газовыми ожогами.

Как передает LB.ua, во время зачистки были замечены люди в форме без опознавательных знаков, которые сносили палатки. Также в районе находились люди с нашивками Беркута с полными магазинами в разгрузке от автоматов.

У полиции было и огнестрельное оружие
У полиции было и огнестрельное оружие
hromadske.ua

Издание отмечает, что силовики вели себя крайне агрессивно. Десятки людей были избиты, им отказывали в медицинской помощи и держали на асфальте со связанными руками. Силовики также пытались напасть на представителей СМИ.

Палаточный городок в окружении силовиков
Палаточный городок в окружении силовиков
hromadske.ua

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На месте также присутствовали представители Красного креста, пожарные и взрывотехники.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция проводила действия на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева, передает Украинская правда.

По его словам, следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец).

Проходит уборка проезжей части улицы Грушевского. Квартал временно перекрыт. Возле кордона правоохранителей около 50 человек собрались в поддержку задержанных, и выкрикивают в адрес полиции “Все в АТО“, “Позор“.

Напомним, 27 февраля в следствии столкновения с активистами под Верховной Радой, полиция открыла уголовное дело по факту нанесения травм правоохранителям.

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Теги: Верховная Рада, палатки, митинг, полиция, Нацгвардия
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Комментариев (55)
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Slava7993    03.03.2018, 12:28
Оценка:  -1
Slava7993
Треба їхати в Київ, хунту треба поставити на місце...
FallAwey    03.03.2018, 12:19
Оценка:  -1
FallAwey
Но по новостям мы этот незначительный инцендент, не увидим! Это же не то, что студентикам пару пинков под зад на майдане дали!!! Вот то пятый канал круглыми сутками крутил! =)
Woodbrother    03.03.2018, 12:21
Оценка:  0
Woodbrother
FallAwey -и где у вас на россии идет ТВ Украины ?
FallAwey    03.03.2018, 12:25
Оценка:  0
FallAwey
У тебя все те, кто не доволен текущей властью - россиянин? Узкое мышление! Иди молись на Петю и его реформы, заживем же скоро!!! Лчше чем Гондурас! По крайне мере обещают...
Estranged    03.03.2018, 12:10
Оценка:  0
Estranged
Ну наконец-то!
Власть должна быть сильной!
Полиция должна быть сильной.
igor88258825    03.03.2018, 12:09
Оценка:  0
igor88258825
Это Вам не Янукович, эти твари бунта рабов и неповиновения не допустят! Кому не нравится нынешняя власть - тот враг и агент Кремля!
strelokc    03.03.2018, 11:42
Оценка:  0
strelokc
Судя по всему кто то таки серьёзно хочет раздразнить народ.. Люди же тогда придут не скандировать..и силовиков не хватит для усмирения. Да и зачем людям туда оружие нести??? Более чем уверен, что это подложенное оружие силовиками, да бы снести палатки.
Woodbrother    03.03.2018, 11:46
Оценка:  0
Woodbrother
Да плевать людям на того беглого барыгошвили и на его холуев.
sharry61    03.03.2018, 11:29
Оценка:  0
sharry61
Кацапье тролиное набежало..,минусуют,желчью брызжут,подтявкивают .Вам то какое дело,что в Украине?Своих проблем мало на раше?Идите усмирите своих кремлевских бандитов,которые избивают людей на улицах и не засовывайте свои рыла в чужие двери!
Goldy7    03.03.2018, 11:28
Оценка:  +6
Goldy7
краще б зайнялись циганвою
V0VAH    03.03.2018, 11:22
Оценка:  +8
V0VAH
В Украине нужно ввести такую же политику как и в китае - наказание
ПОЧЕМУ люди на гос службе имеют собственности больше чем простой работяга ?)
ПОЧЕМУ не возбуждается уголовные дела на людей доход которых в стране Украина больше чем у большинства населения страны ???
VikaGraum    03.03.2018, 11:38
Оценка:  -6
VikaGraum
С коррупцией бороться надо, да. Но без революционной лихорадки. Нельзя заводить уголовное дело на кого-то только за то, что его доход превышает средний по стране. Сперва нужно доказать, что этот доход получен преступным путем. Иначе военный анархизм-коммунизм получим.
black-antigen    03.03.2018, 11:20
Оценка:  +4
black-antigen
петя инструкции фсб не обязательно так рьяно выполнять. Израиль конечно хорошая страна, а вдруг тебя выдадут нам, не ссыш из-за этого ???
super_fm    03.03.2018, 11:25
Оценка:  -10
super_fm
Слышь тролль саакашвильсикй -козломоййский врать то не нужно.
Методичкой за километр несет.
black-antigen    03.03.2018, 11:16
Оценка:  +6
black-antigen
я смотрю БМ стал фабрикой порохо тролей и порохо ботов, а вернее цетром фсб на украине. Не могу название такой респектабельной клоаки писать с большой буквы. рука не подымается. Вот что петя фсбешный превратил страну.
super_fm    03.03.2018, 11:27
Оценка:  -2
super_fm
Это вы тут тролль, идите уже за бениной денюжкой.
Называть других порохоботами это как раз фсбшная методичка.
Посмотрите в зеркало там увидите фсбшного тролля.
PereZX    03.03.2018, 12:04
Оценка:  0
PereZX
Украину даже с маленькой буквы пишешь, украинофоб???
Тьфу
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