Под Верховной Радой полиция разогнала палаточный городок

Полиция задержала около 50 человек, десятки избитых. По данным МВД, проводятся следственные действия в рамках расследования нескольких уголовных производств.

Возле Верховной Рады полиция провела зачистку палаточного городка. Об этом сообщает LIGA.net.

Снос палаточного городка начался в 7 утра и сразу начал сопровождаться стычками. Протестующие в ходе столкновений подожгли шины и бросали взрывпакеты.

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что полиция проводит следственные действия возле ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Во время следственных действий в палаточном городке нашли минимум две гранаты.

Жителей палаточного городка уведомили о решении провести обыск. Но они оказали сопротивление.

“Утром полиция по решению суда должна была проводить следственные действия - осмотр и обыск палаток, о чем сообщили лиц, которые находились на отрезке улицы Грушевского и от Грушевского до обзорной площадки на площади Конституции. В ответ началось сопротивление, зажгли шины, полиция приняла меры для обеспечения следственных действий“, - сказал в эфире 112 канала начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Полиция задержала около 50 человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые с черепно-мозговыми травмами и газовыми ожогами.

Как передает LB.ua, во время зачистки были замечены люди в форме без опознавательных знаков, которые сносили палатки. Также в районе находились люди с нашивками Беркута с полными магазинами в разгрузке от автоматов.

У полиции было и огнестрельное оружие hromadske.ua

Издание отмечает, что силовики вели себя крайне агрессивно. Десятки людей были избиты, им отказывали в медицинской помощи и держали на асфальте со связанными руками. Силовики также пытались напасть на представителей СМИ.

Палаточный городок в окружении силовиков hromadske.ua

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На месте также присутствовали представители Красного креста, пожарные и взрывотехники.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция проводила действия на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева, передает Украинская правда.

По его словам, следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец).

Проходит уборка проезжей части улицы Грушевского. Квартал временно перекрыт. Возле кордона правоохранителей около 50 человек собрались в поддержку задержанных, и выкрикивают в адрес полиции “Все в АТО“, “Позор“.

Напомним, 27 февраля в следствии столкновения с активистами под Верховной Радой, полиция открыла уголовное дело по факту нанесения травм правоохранителям.