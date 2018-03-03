Под Верховной Радой полиция разогнала палаточный городок
Возле Верховной Рады полиция провела зачистку палаточного городка. Об этом сообщает LIGA.net.
Снос палаточного городка начался в 7 утра и сразу начал сопровождаться стычками. Протестующие в ходе столкновений подожгли шины и бросали взрывпакеты.
Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что полиция проводит следственные действия возле ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Во время следственных действий в палаточном городке нашли минимум две гранаты.
Жителей палаточного городка уведомили о решении провести обыск. Но они оказали сопротивление.
“Утром полиция по решению суда должна была проводить следственные действия - осмотр и обыск палаток, о чем сообщили лиц, которые находились на отрезке улицы Грушевского и от Грушевского до обзорной площадки на площади Конституции. В ответ началось сопротивление, зажгли шины, полиция приняла меры для обеспечения следственных действий“, - сказал в эфире 112 канала начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Полиция задержала около 50 человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые с черепно-мозговыми травмами и газовыми ожогами.
Как передает LB.ua, во время зачистки были замечены люди в форме без опознавательных знаков, которые сносили палатки. Также в районе находились люди с нашивками Беркута с полными магазинами в разгрузке от автоматов.
Издание отмечает, что силовики вели себя крайне агрессивно. Десятки людей были избиты, им отказывали в медицинской помощи и держали на асфальте со связанными руками. Силовики также пытались напасть на представителей СМИ.
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На месте также присутствовали представители Красного креста, пожарные и взрывотехники.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция проводила действия на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева, передает Украинская правда.
По его словам, следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец).
Проходит уборка проезжей части улицы Грушевского. Квартал временно перекрыт. Возле кордона правоохранителей около 50 человек собрались в поддержку задержанных, и выкрикивают в адрес полиции “Все в АТО“, “Позор“.
Напомним, 27 февраля в следствии столкновения с активистами под Верховной Радой, полиция открыла уголовное дело по факту нанесения травм правоохранителям.
Власть должна быть сильной!
Полиция должна быть сильной.
ПОЧЕМУ люди на гос службе имеют собственности больше чем простой работяга ?)
ПОЧЕМУ не возбуждается уголовные дела на людей доход которых в стране Украина больше чем у большинства населения страны ???
Методичкой за километр несет.
Называть других порохоботами это как раз фсбшная методичка.
Посмотрите в зеркало там увидите фсбшного тролля.
Тьфу