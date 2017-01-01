Погода 8 марта: в Украине должно потеплеть

Какую погоду ждать украинцам 8 марта и праздничные выходные. Синоптики рассказали, стоит ли ждать тепла в международный женский день.

Начало марта выдалось не по-весеннему холодным. Потепление в Украину придет во вторник, 6 марта 2018 года, отмечает народный синоптик Наталия Диденко. Дневная температура воздуха впервые с начала весны поднимется на один градус выше нуля. В выходные дни, с 8 по 11 марта 2018 года жарко не будет, но и сильные морозы наконец-то отступят.

Утром 6 марта 2018 в Киеве градусник покажет 0 градусов. Днем ожидается +1. Еще на один градус потеплеет 7-9 марта 2018 года. Ночная температура будет около 3-4 градусов ниже нуля.

Соглашается с таким прогнозом и начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида. По его словам, потепление в Украину придет 7-8 марта, но это тепло пока не будет устойчивым.

"В дневные часы будет преимущественно плюсовая температура, в ночные – около нуля и слабые морозы, хоть и не каждую ночь. Но быстрого нарастания тепла не будет" – цитируют Кульбиду "Обозреватель".

Прогноз погоды на 8 марта и праздничные выходные (фото: sinoptik.ua)

8 марта 2018 года, в Международный женский день, средняя температура воздуха по Украине - от -2 ночью до +2 днем. Во многих регионах возможен мокрый снег или дождь. По всей территории страны будет облачно.

На западе дневная температура воздуха от 0 в Тернополе до +5 в Ужгороде. Во всем регионе возможны осадки в виде дождя или мокрого снега. В Ивано-Франковской, Черновицкой областях ночью ожидается -1, -2, а днем 0, +1. Во Львовской области -3 ночью и небольшой плюс днем. В Хмельницкой области ночная температура -1 и до 3 градусов тепла дневная.

На севере страны в Черниговской, Сумской, Волынской и Ровенской областях днем ожидается от 0 до +2, ночью столбик термометра опуститься к -2. Ожидаются осадки в виде небольшого снега. В Житомирской области прогнозируют -2, +4.

В южных регионах обещают +3..+5. Так, в Одесской, Николаевской, Запорожской областях -1 ночью и +3 днем, В Херсоне ожидается около 0 в ночной период и 5 градусов тепла днем. Осадков на юге страны не обещают.

На востоке, в Луганской Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях будет от 0 ночью до +3 днем. Синоптики прогнозируют дождь или мокрый снег на территории восточного региона.

В центральных областях, а именно: в Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской воздух прогреется до 2 градусов тепла, а ночью будет около 0. В столице ночью прогнозируют 0…-2, днем до +2. В ночной период возможно припорошит снегом, днем - облачно, без осадков.

Народные синоптики отмечают, что с 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов. Вспоминается народная пословица «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». Считается, что с 10 марта начинается период, когда среднестатистическая температура не опускается ниже нуля градусов.

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