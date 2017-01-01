В Украине без света 63 населенных пункта

Ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев, Киевской и Николаевской областях. При этом движение автотранспорта на дорогах обеспечено.

В Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 63 населенных пункта в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС утром в субботу, 3 марта.

"В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в восьми областях, а именно: в Николаевской – 14, в Запорожской – 10, Кировоградской – 10, Одесской – 9, в Черкасской – 7, Донецкой – 6, Днепропетровской – 4 и Черниговской – 3", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Для расчистки дорог временно ограничено движение крупногабаритного транспорта в Киевской области на подъездах к Киеву (М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин) и для всех видов транспорта в Николаевской области (Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев).

В самом Киеве тоже ограничено движение грузовиков. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

К расчистке дорог и буксировке транспортных средств привлечены почти три тысячи человек и более 1,7 тысяч единиц техники.

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