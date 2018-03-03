Зачистка Михомайдана: Соболев рассказал подробности

Депутат утверждает, что в лагере под Верховной Радой полицейские "ищут что-либо, что смогут выдать за оружие".

Во время штурма в лагере находилось от 70 до 100 человек liga.net

Народный депутат Егор Соболев, который является одним из организаторов и участников акции под Радой, заявил, что правоохранители во время штурма палаточного городка задержали всех протестующих в лагере и проводят поиски оружия. Об этом сообщает Украинская правда.

Читай также: В Луцке депутаты горсовета устроили драку на ночном заседании

Соболев уточнил, что во время штурма в городке находилось от 70 до 100 человек, все были задержаны и доставлены в отделы полиции. Двоих увезли в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Он сообщил, что накануне штурма, митингующим поступала информация о подготовке разгона, однако она была воспринята как психологическая атака.

“В 5 утра стало известно, что к площади Конституции от м. Арсенальная едет большая колонна, 40 автобусов, которая заехала за МОЗ, оттуда выгрузили около 600 человек - спецназовцы и Нацгвардия. Они начали перекрывать прилегающие улицы, оцепили со всех сторон лагерь, Грушевского и площадь Конституции, пригнали КрАЗы с крюками, чтобы растягивать баррикады, пригнали водометы... Наши зажгли шины, а спецназовцы пошли в атаку с трех сторон“, - рассказал Соболев.

Он объяснил малое количество людей в лагере тем, что из-за морозов многие из участников акции под Радой отправились по домам на лечение.

Читай также: Порошенко прокомментировал появление Нацдружин

“Спецназовцы зажали людей в лагере на Грушевского, разделили людей на группы, посадили в автобусы и повезли в полицию. Нацгвардия немедленно, заранее подготовленными инструментами, начала разбирать лагерь... Здесь сейчас много следственно-оперативных групп, ищут всякие предметы, которые будут выдавать за оружие“, - добавил нардеп.

По поводу оружия он подтвердил, что у некоторых активистов оно есть, в том числе и наградное.

В партии Рух новых сил заявили, что разгоном палаточного городка “уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию“. При этом в РНС уверяют, что их активисты уже больше месяца в городке не живут, там якобы остались ветераны до исполнения парламентом их требований.

“Силовики выводили людей как скот, заломив руку за спину, и ставили на колени у автозаков. Около 50 человек задержаны, есть тяжело раненые! Ребятам “шьют“ очередное уголовное дело и будто бы в рамках этого дела проходил утренний “обыск“ города. Другого способа ликвидировать городок в них, видимо, не зашла. Акция протеста была законной, ведь еще 17 октября был подана заявка о бессрочном проведение протеста возле Верховной Рады“, - говорится в сообщении партии.

Напомним, 3 марта рано утром возле Верховной Рады полиция провела зачистку палаточного городка митингующих. На территории лагеря нашли боевые гранаты.