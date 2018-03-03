У Саакашвили прокомментировали разгон городка под ВР

В партии Рух новых сил подтвердили задержание 50 человек и добавили, что среди них есть тяжело раненые.

В партии Движение новых сил назвали штурм палаточного городка уничтожением свобод и прав граждан на протесты. Об этом сообщается на странице партии Саакашвили в Facebook.

“Сегодня было окончательно уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию и на любую протестную деятельность. Власть зачищатиме всех неугодных силой, разгонами и арестами. Нам хотят скрутить руки и поставить на колени. Сегодня мы не имеем права сдаваться и спускать это им с рук“, - говорится в сообщении.

Читай также: Зачистка Михомайдана: Соболев рассказал подробности

Активисты партии направились к Печерскому райотделу полиции, куда доставили большую часть задержанных.

Также в РНС подтвердили задержание 50 человек и добавили, что среди них есть тяжело раненые.

“Ребятам шьют очередное уголовное дело и вроде бы в рамках этого дела проходил утренний обыск городка. Другого способа ликвидировать городок у них, видимо, не нашлось. Акция протеста была законной, ведь еще 17 октября было подано заявку о бессрочном проведение протеста возле Верховной рады“, - возмутились в РНС.

В партии отметили, что ее активисты уже больше месяца как покинули лагерь, а в палаточном городке остались военные и ветераны АТО. Кроме того, по просьбе депутата Соболева часть палаток ДНС были убраны с Мариинского парка.

Напомним, 3 марта возле Верховной Рады полиция провела зачистку палаточного городка.