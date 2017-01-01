Кочетова подозревают в злоупотреблении служебным положением - эксперт

Игоря Кочетова подозревают сразу по двум статьям.

Уголовные производства, в которых фигурирует председатель Федерации футбола Киева Игорь Кочетов, будут объедены в единое дело. Так мнение высказал эксперт Кирилл Сазонов на своей страничке Facebook.

По словам Сазонова, Игоря Кочетова подозревают сразу по двум статьям: нецелевое использование средств подконтрольной федерации, и в этом случае речь идет о 1,6 млн. грн, и злоупотребление служебным положением.

“По мнению одного из заявителей, конференция 17 декабря была нелегитимной, потому что на ней не было кворума. Что не помешало Кочетову переизбраться на новый срок. То есть имеет место злоупотребление служебным положением. Второе – коррупционная схема, в которой обвиняют главу федерации. Речь идет о нецелевом использовании средств в размере 1,6 млн. гривен. Рассказывают, что Кочетов отказался предоставлять инспекции из ФФУ финансовую отчетность о деятельности федерации футбола Киева, что вызвало определенные подозрения о состоянии дел и финансовой деятельности этой организации“, - подчеркнул эксперт.

Кроме того, в декабре 2017 года под руководством Игоря Кочетова прошла скандальная конференция ФФК, в ходе которой он якобы был переизбран председателем организации на новый срок. Хотя, как заявили два других кандидата на пост главы ФФК Владислав Ващук и Сергей Харченко, конференция была нелегитимной, поскольку не было кворума.