Критическая ситуация с газом позади - Порошенко

Критическая ситуация уже позади. По состоянию на утро 3 марта мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза, заявил президент Украины.

Президент Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в стране. Об этом он сообщил в ходе брифинга в субботу, 3 марта.

По его словам, в пятницу, 2 марта, Украина сократила потребление газа на 25 млн куб. м или на 14%.

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“Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. По состоянию на сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт“, - заявил президент.

Напомним, 28 февраля Нафтогаз выиграл у Газпрома суд в Стокгольмском арбитраже. на следующий день Газпром вернул Нафтогазу предоплату за март и заявил, что поставлять газ в этом месяце не будет.

В итоге, глава Нафтогаза Андрей Коболев предложил ввести ограничения на потребление газа в Украине 3 и 4 марта в связи с появившимся дефицитом.

Позже Газпром заявил, что разрывает все контракты с Украиной.